Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ Министерства культуры №1648 от 23 ноября 2026 года.

Согласно документу для получения статуса предприятие, учреждение или организация должно соответствовать по меньшей мере одному из утвержденных критериев.

Отдельно определили порядок для кинематографической отрасли . Решение о предоставлении статуса критически важным предприятиям в этой сфере будет принимать Государственное агентство по вопросам кино. Для этого агентство должно создать соответствующую комиссию.

Новый приказ отменяет предыдущие документы Минкульта, утверждающие критерии в 2025-2026 годах. Он вступает в силу дня официального опубликования.

Какие требования установили для культурных учреждений, кинопроизводителей и издателей

Для государственных учреждений и организаций в сфере культуры предусмотрено несколько оснований для получения статуса.

Среди них - наличие национального статуса, сохранение государственной части Музейного фонда Украины, участие в реализации политик Минкульта, предоставление грантовой поддержки за счет государства или обеспечение деятельности государственных художественных коллективов.

Отдельные требования относятся к кинематографической отрасли. В частности, претендовать на статус смогут организации, которые в предыдущий календарный год провели по меньшей мере 500 кинопоказов в 10 или более областях Украины.

В то же время не менее 20% этих показов должны быть некоммерческими. Речь идет о мерах для военнослужащих, ветеранов, внутренне перемещенных лиц и других зрительских категорий.

Также среди критериев для кинематографических предприятий:

производство национального фильма за счет государственного бюджета по результатам художественного конкурса;

разработка инновационных продуктов и технологий для кинематографии, уникальность которых подтверждена патентом или другим охранным документом;

создание украиноязычных адаптированных субтитров для людей с нарушениями слуха и аудиоописей для людей с нарушениями зрения не менее 30 полнометражных фильмов.

Еще одно условие касается опыта работы предприятия. Оно должно работать в сфере производства, распространения и демонстрации фильмов не менее трех лет. За последние два года компания должна произвести по меньшей мере один национальный полнометражный или четыре короткометражных фильма.

Вместо этого предприятие может подтвердить распространение не менее шести национальных полнометражных фильмов в Украине или за рубежом. Еще один вариант – проведение четырех культурно-художественных мероприятий за пределами страны с показами украинского кино.

Отдельные требования были установлены для издателей. Статус смогут получить предприятия, которые за последние 12 месяцев реализовали по меньшей мере два проекта по созданию, продвижению и сбыту книжных изданий как национального креативного продукта.

При этом издатели должны обеспечить представление этих проектов, по меньшей мере, в восьми областях Украины или двух других странах.

Еще один критерий предусмотрели для предприятий, работающих не менее двух лет и участвующих в реализации основных задач, функций и политик Минкульта. Для получения статуса им понадобится согласование Координационного центра по организации бронирования военнообязанных.

Какие медиа и информационные предприятия смогут получить статус

В информационной сфере среди критериев определили наличие у предприятия национального статуса, работу в сфере иновещания или общественных аудиовизуальных медиасервисов.

Также на статус могут претендовать компании, ежемесячно производящие патриотический и общественно важный аудиовизуальный контент для телеканалов или обеспечивающие трансляцию материалов в рамках телемарафона "Единые новости #UA вместе".

В частности, речь идет о производителях, которые ежемесячно создают для телемарафона минимум 10 часов контента общей стоимостью от 1 млн гривен.

Критериям также отвечают предприятия, оказывающие услуги, связанные с производством или трансляцией марафона. Это могут быть технические, творческие, редакционные и другие услуги, если их стоимость составляет от 1 млн. гривен ежемесячно.

Среди других оснований получения статуса в информационной сфере:

изготовление официальных печатных изданий органов государственной власти и местного самоуправления;

предоставление аудиовизуальных сервисов с не менее 100 телеканалами отечественного производства и среднемесячным чистым доходом от 500 тыс. гривен;

создание проектов и произведений в рамках инициативы президента Украины по созданию украинского культурного продукта "Тысячевесна";

участие печатных медиа в информационных кампаниях на определенных территориях при тираже от 1 тыс. экземпляров;

изготовление за предыдущий календарный год не менее 100 тыс. экземпляров школьных учебников или 2 тыс. учебников шрифтом Брайля;

хранение в резервном фонде от 2 млн. экземпляров учебников и пособий.

Таким образом, новые критерии включают в себя широкий перечень предприятий в сфере культуры и информации. Для каждого направления предусмотрели отдельные требования – от количества кинопоказов и изданных книг до объемов телевизионного контента и печати школьных учебников.