Мінкульт офіційно посилив правила виїзду за кордон для артистів

Міністерство культури та інформаційної політики офіційно підтвердило посилення правил виїзду за кордон для чоловіків-артистів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мінкульту.
В ній йдеться про те, що МКІП може сприяти у виїзді за кордон лише тим артистам та митцям, які мають на руках військово-облікові документи.
"Для запобігання випадкам зі зловживанням, таких, наприклад, як з Андрієм Щегелем і режисером Тарасом Голубковим, Мінкультури разом з правоохоронними органами було змушене ініціювати посилення вимог для виїзду за кордон чоловіків призовного віку", - пояснили в Мінкульті.
Там наголосили, що такі документи мають бути у кожного чоловіка призовного віку, а їх відсутність є порушенням законодавства.
Нагадаємо, що таке рішення було прийняте після скандальної заяви коміка Андрія Щегеля, який втік в Туреччину, скориставшись дозволом Мінкульту на виїзд.
Також РБК-Україна писало про те, хто з чоловіків зможе виїхати за кордон.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.