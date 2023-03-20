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Мінкульт офіційно посилив правила виїзду за кордон для артистів

Фото: в Мінкульті офіційно посилили правила виїзду для артистів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністерство культури та інформаційної політики офіційно підтвердило посилення правил виїзду за кордон для чоловіків-артистів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мінкульту.

В ній йдеться про те, що МКІП може сприяти у виїзді за кордон лише тим артистам та митцям, які мають на руках військово-облікові документи.

"Для запобігання випадкам зі зловживанням, таких, наприклад, як з Андрієм Щегелем і режисером Тарасом Голубковим, Мінкультури разом з правоохоронними органами було змушене ініціювати посилення вимог для виїзду за кордон чоловіків призовного віку", - пояснили в Мінкульті.

Там наголосили, що такі документи мають бути у кожного чоловіка призовного віку, а їх відсутність є порушенням законодавства.

Нагадаємо, що таке рішення було прийняте після скандальної заяви коміка Андрія Щегеля, який втік в Туреччину, скориставшись дозволом Мінкульту на виїзд.

Також РБК-Україна писало про те, хто з чоловіків зможе виїхати за кордон.

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