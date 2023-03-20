Минкульт официально ужесточил правила выезда за границу для артистов

Министерство культуры и информационной политики официально подтвердило ужесточение правил выезда за границу для мужчин-артистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минкульта.
В ней говорится, что МКИП может содействовать в выезде за границу только тем артистам и художникам, которые имеют на руках военно-учетные документы.
"Для предотвращения случаев со злоупотреблением, таких, например, как с Андреем Щегелем и режиссером Тарасом Голубковым, Минкультуры вместе с правоохранительными органами было вынуждено инициировать ужесточение требований для выезда за границу мужчин призывного возраста", - пояснили в Минкульте.
Там подчеркнули, что такие документы должны быть у каждого мужчины призывного возраста, а их отсутствие является нарушением законодательства.
Напомним, что такое решение было принято после скандального заявления сбежавшего в Турцию комика Андрея Щегеля, воспользовавшись разрешением Минкульта на выезд.
Также РБК-Украина писала о том, кто из мужчин сможет уехать за границу.
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