Мінкульт назвав суму, яка потрібна для відновлення костелу Святого Миколая
Міністерство культури та інформаційної політики України назвало суму, яка знадобиться на відновлення костелу Святого Миколая. За попередньою оцінкою, вона перевищує 75 млн гривень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Олександра Ткаченка.
"За попередньою оцінкою фахівців – на відновлення знадобиться від 75 млн грн. До суми, які збере бізнес, решту потрібних коштів виділить держава. Тобто йдеться про унікальний кейс державно-приватного партнерства", - відзначає Ткаченко.
За словами голови Мінкультури, реставрація костелу поділяється на три етапи:
- ліквідація термінових наслідків пожежі;
- розробка органу;
- реставраційні роботи фасаду.
В першу чергу необхідно дочекатися висновки ДСНС та експертизу, аби вирішити з чого почати реставрацію будівлі.
Як відзначив Ткаченко, станом на сьогодні на рахунок вже надійшло 5 млн 840 тисяч гривень, а сума зборів змінюється щогодини. Також близько 20 млн гривень обіцяють виділити бізнеси України.