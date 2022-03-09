Минкульт начал сбор свидетельств преступлений РФ против культурного наследия
Министерство культуры и его глава Александр Ткаченко призвали украинцев собирать показания преступлений против культурного наследия, совершенных российскими оккупационными войсками на территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ведомства.
Минкульт создал ресурс для надлежащего документирования военных преступлений против человечности и объектов культурного наследия, совершенных армией РФ. Материалы планируют использовать в качестве доказательств уголовного преследования причастных к преступлениям в Гааге.
Украинцев просят присылать видео- и фотоматериалы, а также любую другую информацию в специальной форме на culturecrimes.mkip.gov.ua . Примерами военных преступлений являются:
- повреждение старинных построек (памятников архитектуры), исторических кладбищ, памятников, религиозных сооружений, произведений искусства, памятников природы, зданий заведений культуры;
- разрушение археологических объектов – курганов, валов древних земляных укреплений, мест раскопок и др.;
- факты ранения/гибели гражданских лиц в результате применения силы и оружия оккупантом при попытке повреждения культурных объектов;
- захват имущества, ограбление оккупационных сил музеев, библиотек и других учреждений культуры.
Напомним, что Япония обратилась в Международный уголовный суд из-за агрессии РФ против Украины.
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