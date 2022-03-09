Минкульт начал сбор свидетельств преступлений РФ против культурного наследия

Министерство культуры и его глава Александр Ткаченко призвали украинцев собирать показания преступлений против культурного наследия, совершенных российскими оккупационными войсками на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ведомства .

Минкульт создал ресурс для надлежащего документирования военных преступлений против человечности и объектов культурного наследия, совершенных армией РФ. Материалы планируют использовать в качестве доказательств уголовного преследования причастных к преступлениям в Гааге.

Украинцев просят присылать видео- и фотоматериалы, а также любую другую информацию в специальной форме на culturecrimes.mkip.gov.ua . Примерами военных преступлений являются: