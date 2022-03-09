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Мінкульт почав збір свідчень злочинів РФ проти культурної спадщини

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Середа 09 березня 2022 18:59
Мінкульт почав збір свідчень злочинів РФ проти культурної спадщини Фото: Міністр культури Олександр Ткаченко (mkip.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Міністерство культури та його очільник Олександр Ткаченко закликали українців збирати свідчення злочинів проти культурної спадщини, вчинених російськими окупаційними військами на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт відомства.

Мінкульт створив ресурс для належного документування воєнних злочинів проти людяності та об’єктів культурної спадщини, скоєних армією РФ. Матеріали планують використати як докази для кримінального переслідування причетних до злочинів в Гаазі.

Українців просять надсилати відео- та фотоматеріали, а також будь-яку іншу інформацію в спеціальній формі на culturecrimes.mkip.gov.ua . Прикладами воєнних злочинів є:

  • пошкодження старовинних будівель (пам´яток архітектури), історичних кладовищ, пам’ятників, релігійних споруд, творів мистецтва, пам’яток природи, будівель закладів культури;
  • руйнування археологічних об’єктів – курганів, валів давніх земляних укріплень, місць розкопок та ін.;
  • факти поранення/загибелі цивільних осіб внаслідок застосування сили та зброї окупантом при спробі пошкодження культурних об´єктів;
  • захоплення майна, пограбування окупаційними силами музеїв, бібліотек та інших закладів культури.

Нагадаємо, що Японія звернулася в Міжнародний кримінальний суд через агресію РФ проти України.

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