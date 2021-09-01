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Мінкульт не може ініціювати надання Одеському художньому музею статусу національного

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Київ, Середа 01 вересня 2021 17:21
Мінкульт не може ініціювати надання Одеському художньому музею статусу національного Фото: Мінкульт не може ініціювати надання Одеському художньому музею статусу національного (followers.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У Міністерства культури та інформаційної політики (МКІП) відсутні правові підстави ініціювати питання щодо надання Одеському художньому музею статусу національного.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідь МКІП на відповідне звернення голови ОДА Сергія Гриневецького, що опинилось в розпорядженні LB.

У своєму висновку, МКІП посилається на постанову Кабміну “Про ефективне використання державних коштів”, яка забороняє ініціювати питання про надання закладам статусу національного, академічного, дослідницького.

Ця заборона не стосується ряду закладів, перелічених у постанові (як, зокрема, Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції гідності, Музей історії міста Києва, Музей космонавтики ім. Корольова), але Одеський художній музей не входить до цього переліку.

Мінкульт не може ініціювати надання Одеському художньому музею статусу національного

Нагадаємо, колишній директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд тривалий час боровся за те, аби музей отримав статус національного закладу культури.

Якщо установі нададуть національний статус, вона може перейти з обласного бюджету на державний, відповідно, її фінансування може збільшитись.

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