ua en ru
Ср, 20 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мінкульт хоче прискорити процес демонтажу пам'ятників Пушкіну і Щорсу в Києві

Київ, Середа 20 вересня 2023 22:42
UA EN RU
Мінкульт хоче прискорити процес демонтажу пам'ятників Пушкіну і Щорсу в Києві Фото: Пам'ятник Щорсу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Пам'ятники Пушкіну, Щорсу та іншим російським діячам, які розташовані в Києві, хочуть виключити з Державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

"Це дасть змогу прискорити очищення публічного простору від маркерів комуністичного тоталітарного режиму та російської імперської політики. Наступний крок - за органами місцевого самоврядування", - зазначив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

За його словами, саме вони мають ухвалити остаточне рішення щодо демонтажу та переміщення об'єктів.

Яких ще пам'ятників у Києві це торкнеться

  • могила генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку;
  • монітор "Залізняків" по вул. Електриків;
  • пам'ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець" у сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською в Києві.

Також це торкнеться й інших пам'ятників на території України. Йдеться про пам'ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, "Україна-визволителям" в Ужгороді, меморіальний комплекс "Борцям революції" в Луганську.

Цей проєкт постанови Кабінету міністрів України після погоджень іншими органами влади внесуть на розгляд уряду.

Деколонізація України

У квітні президент Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України.

Вже 27 липня цей закон набув чинності. Він спрямований на протидію російській імперській пропаганді.

Український інститут національної пам’яті пропонує змінити назви 183 населених пунктів в Україні, які підпадають під дію закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Міністерство культури
NEWS
Глухий кут через Росію та реформування ООН. Головні заяви Зеленського на Радбезі
Глухий кут через Росію та реформування ООН. Головні заяви Зеленського на Радбезі
DAILY
Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни