Минкульт должен стать форпостом обороны от "русского мира", - нардеп Дунда

Народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа”) считает, что Министерство культуры и информационной политики должно стать ключевым министерством наравне с Министерством обороны по противодействию гибридной агрессии со стороны России.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook нардепа.
"Министерство культуры и информационной политики должно стать форпостом обороны от нашествия "русского мира", - написал депутат.
По его мнению, именно информполитика делает это министерство настолько важным в системе исполнительной власти.
Дунда добавил, что основным заданием нового министра должна стать защита украинского информационного поля от российской пропаганды.
"Новым министром должен стать человек с четким виденьем стратегии информационной обороны", - подчеркнул нардеп.
Как сообщалось, действующий министр Александр Ткаченко подал в отставку.
В марте 2021 в парламент внесли законопроект "О внесении изменений в некоторые законы относительно осуждения идеологии "русского мира", инициаторами которого выступили депутаты "Слуги народа" Олег Дунда и Александр Аликсийчук.
Задачей законопроекта является запрет пропаганды идеологии "русского мира".