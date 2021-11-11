Мінкульт має стати форпостом оборони від "російського світу", - нардеп Дунда

Народний депутат Олег Дунда (фракція "Слуга народу") вважає, що Міністерство культури та інформаційної політики має стати ключовим міністерством нарівні з Міністерством оборони щодо протидії гібридній агресії з боку Росії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook нардепа.
"Міністерство культури та інформаційної політики має стати форпостом оборони від навали "російського світу", - написав депутат.
На його думку, саме інформполітика робить це міністерство настільки важливим у системі виконавчої влади.
Дунда додав, що основним завданням нового міністра має стати захист українського інформаційного поля від російської пропаганди.
"Новим міністром має стати людина з чітким баченням стратегії інформаційної оборони", - наголосив нардеп.
Як повідомлялося, чинний міністр Олександр Ткаченко подав у відставку.
У березні 2021 року до парламенту внесли законопроект "Про внесення змін до деяких законів щодо засудження ідеології "російського світу", ініціаторами якого виступили депутати "Слуги народу" Олег Дунда та Олександр Аліксійчук.
Завданням законопроекту є заборона пропагування ідеології "російського світу".