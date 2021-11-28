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Министры здравоохранения G7 проведут совещание в понедельник. Обсудят ситуацию с "Омикроном"

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Воскресенье 28 ноября 2021 21:41
Министры здравоохранения G7 проведут совещание в понедельник. Обсудят ситуацию с "Омикроном" Фото: министры здравоохранения G7 обсудят ситуацию с "Омикроном" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министры здравоохранения G7 проведут экстренное совещание 27 ноября. Обсудят распространение нового штамма коронавируса "Омикрона", который обнаружили в ЮАР.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В G7 входят:

  • Канада;
  • Франция;
  • Германия;
  • Италия;
  • Япония;
  • Великобритания;
  • США.

"Под председательством Великобритании в понедельник, 29 ноября, будет созвано срочное совещание министров здравоохранения G7 для обсуждения событий, связанных с Omicron", - заявил Минздрав Британии.

Отмечается, что заявление о срочном заседании последовало после выявления случаев инфицирования "Омикроном" в Британии, Германии и Италии. Министр здравоохранения Франции также заявил, что циркуляция нового штамма в стране является вопросом времени.

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