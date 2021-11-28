Міністри охорони здоров'я G7 проведуть нараду у понеділок. Обговорять ситуацію з "Омікроном"
Фото: Міністри охорони здоров'я G7 обговорять ситуацію з "Омікроном" (Getty Images)
Міністри охорони здоров’я G7 проведуть екстрену нараду 27 листопада. Обговорять поширення нового штаму коронавірусу "Омікрону", який виявили в ПАР.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
До G7 входять:
- Канада;
- Франція;
- Німеччина;
- Італія;
- Японія;
- Великобританія;
- США.
"Під головуванням Великобританії у понеділок, 29 листопада, буде скликана термінова нарада міністрів охорони здоров'я G7 для обговорення подій, пов'язаних з Omicron", - заявило МОЗ Британії.
Зазначається, що заява про термінове засідання послідувала після виявлення випадків інфікування "Омікроном" у Британії, Німеччині та Італії. Міністр охорони здоров’я Франції також заявив, що циркуляція нового штаму в країні є лише питанням часу.