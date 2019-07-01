Министры ОПЕК+ рекомендовали продлить сделку по сокращению добычи

Министерский мониторинговый комитет группы ОПЕК+ рекомендовал продлить сделку по сокращению добычи нефти на 9 месяцев с прежними квотами. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, передает Reuters.

Как сообщил министр, предложение о продлении сделки на 9 месяцев поддержали все участники. При этом других, отличных от 6 и 9 месяцев, вариантов продления соглашения не обсуждалось.

"Сегодня состоится заседание ОПЕК, на котором будут рассмотрены эти предложения. JMMC рекомендовал именно такой вариант дальнейшей кооперации”, - сказал Новак.

"Квоты будут сохранены. Тот объем, который действовал в течение первого полугодия", - добвил он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с Саудовской Аравией о продлении сделки, подразумевающей сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей нефти в сутки, на шесть-девять месяцев.

ОПЕК, Россия и другие производители, альянс, известный как ОПЕК+, встречаются в понедельник и вторник, чтобы обсудить сокращение добычи. Группа сокращает добычу нефти с 2017 года, чтобы предотвратить падение цен.

Перед встречей ОПЕК в Вене цены на нефть выросли более чем на 1 доллар за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до 66,60 за баррель, а WTI - до 60,00 за баррель.

Отметим, мировые цены на нефть в июне медленно снижались из-за опасений участников рынка замедления мировой экономики и, соответственно, и спроса на нефть.