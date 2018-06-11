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Министры обороны Украины и Молдовы проведут рабочую встречу в Одессе

НовостиПолитика    11.06.2018 - 12:38
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

В ходе встречи министры обсудят текущие вопросы сотрудничества

Главы оборонных ведомств Украины и Молдовы Степан Полторак и Евгений Стурза проведут встречу в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Сегодня, 11 июня, в Одессе состоится встреча министра обороны Украины генерала армии Украины Степана Полторак и министра обороны Республики Молдова Евгения Стурзы", - говорится в сообщении.

Планируется, что в ходе встречи министры обсудят текущие вопросы сотрудничества.

Напомним, ранее в Киеве главы парламентов Грузии, Молдовы и Верховной рады Украины подписали заявление о создании Межпарламентской ассамблеи.

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Теги публикации: Министерство обороны РФ, Полторак, Молдова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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