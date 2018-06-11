Министры обороны Украины и Молдовы проведут рабочую встречу в Одессе

В ходе встречи министры обсудят текущие вопросы сотрудничества
Главы оборонных ведомств Украины и Молдовы Степан Полторак и Евгений Стурза проведут встречу в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
"Сегодня, 11 июня, в Одессе состоится встреча министра обороны Украины генерала армии Украины Степана Полторак и министра обороны Республики Молдова Евгения Стурзы", - говорится в сообщении.
Планируется, что в ходе встречи министры обсудят текущие вопросы сотрудничества.
Напомним, ранее в Киеве главы парламентов Грузии, Молдовы и Верховной рады Украины подписали заявление о создании Межпарламентской ассамблеи.