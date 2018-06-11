Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Міністри оборони України та Молдови проведуть робочу зустріч в Одесі

НовиниПолітика    11.06.2018 - 12:38
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

У ході зустрічі міністри обговорять поточні питання співробітництва

Глави оборонних відомств України та Молдови Степан Полторак та Євген Стурза проведуть зустріч в Одесі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

"Сьогодні, 11 червня, в Одесі, відбудеться зустріч міністра оборони України генерала армії України Степана Полторака та міністра оборони Республіки Молдова Євгена Стурзи", - сказано у повідомленні.

Планується, що у ході зустрічі міністри обговорять поточні питання співробітництва.

Нагадаємо, раніше в Києві голови парламентів Грузії, Молдови і Верховної ради України підписали заяву про створення Міжпарламентської асамблеї.

Україна, Грузія і Молдова повинні координувати заходи інформаційної безпеки, - Парубій Україна вивчить досвід прийняття виборчих кодексів Грузії та Молдови, - Парубій
Теги публікації: Министерство обороны РФ, Полторак, Молдова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Намагалася зробити селфи: в дніпровському кафе померла відвідувачка (фото)
У Грузії з викинутих на смітник яєць народилися сотні курчат (відео)
У Черкаській області місцеві депутати накинулися з кулаками на жінку через зауваження (відео)
Переможниця "Холостяка" вийшла заміж: подробиці одруження
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся