Міністри оборони України та Молдови проведуть робочу зустріч в Одесі

У ході зустрічі міністри обговорять поточні питання співробітництва
Глави оборонних відомств України та Молдови Степан Полторак та Євген Стурза проведуть зустріч в Одесі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.
"Сьогодні, 11 червня, в Одесі, відбудеться зустріч міністра оборони України генерала армії України Степана Полторака та міністра оборони Республіки Молдова Євгена Стурзи", - сказано у повідомленні.
Планується, що у ході зустрічі міністри обговорять поточні питання співробітництва.
Нагадаємо, раніше в Києві голови парламентів Грузії, Молдови і Верховної ради України підписали заяву про створення Міжпарламентської асамблеї.