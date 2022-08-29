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Министры обороны стран ЕС обсудят запрет на въезд российским туристам

Фото: запрет на въезд жителям России обсудят на встрече министров обороны ЕС в Праге (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министры обороны и иностранных дел Европейского союза на этой неделе в Праге рассмотрят призывы некоторых членов запретить российским туристам въезд в блок. Кроме того, они обсудят варианты создания миссии военной подготовки ЕС для украинских сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Запрет на въезд в ЕС для жителей России

Чехия, которая в настоящее время председательствуют в ЕС, настаивает на запрете виз для российских туристов во всем ЕС, и эту идею поддерживают в основном страны Балтии.

Однако Германия, некоторые другие государства-члены и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отвергают такой шаг, утверждая, что он может нарушить правила ЕС и отрезать пути выезда для российских диссидентов.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия, которые имеют общую границу с Россией, могут действовать самостоятельно, чтобы заблокировать туристов, если ЕС не согласится на общий запрет.

По словам Ландсбергиса, россияне в основном въезжают в ЕС через сухопутные границы пяти стран, поскольку прямые рейсы между Россией и блоком были приостановлены после вторжения Москвы в Украину.

В середине августа Эстония закрыла свою границу для более чем 50 тысяч россиян с ранее выданными визами, став первой страной в ЕС, сделавшей это.

Ранее в этом месяце президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ввести полный запрет на поездки россиян, что вызвало гнев Кремля, а также российских либералов.

Подготовка украинских сил

Шестимесячная война России против Украины остается приоритетом внешней политики для Европейского союза. На встрече министров в понедельник и вторник будут обсуждаться варианты создания миссии военной подготовки ЕС для украинских сил.

Несколько стран ЕС уже какое-то время обучают украинские войска, в основном обращению с оружием, которое западные страны поставляют Украине, чтобы помочь ей бороться с вторжением России.

Пока неясно, где может базироваться учебная программа ЕС и какой у нее может быть мандат, заявили дипломаты ЕС перед встречей министров обороны.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель пока сообщил мало подробностей о своих планах, просто заявив, что такая программа будет базироваться не в Украине, а в соседних странах.

Напомним, на этой неделе министры иностранных дел Евросоюза должны поддержать приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией в попытке сократить количество выдаваемых разрешений на въезд в страны блока.

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