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Франция отменила торжественные мероприятия в США после скандала с подлодками

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Пятница 17 сентября 2021 01:03
Франция отменила торжественные мероприятия в США после скандала с подлодками Фото: французские дипломаты отменили торжественные мероприятия в США после скандала (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Посольство Франции в Вашингтоне отменило торжества по случаю 250-летней годовщины Чесапикского сражения времен Войны за независимость США, в котором французский флот одержал победу над британским. Такое решение было принято после скандала со срывом сделки между Францией и Австралией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Торжества по случаю исторической даты должны были пройти в пятницу и предполагали прием во французском посольстве, а также на борту французского фрегата в Балтиморе.

Прибывший в посольство высокопоставленный офицер Военно-морских сил Франции, прибывший в Вашингтон для участия в мероприятии, вернется в Париж досрочно.

Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых поступят на вооружение в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали ударом в спину.

В КНР предупредили, что создание AUKUS усугубит гонку вооружений, и призвали участников альянса отказаться от ментальности эпохи холодной войны.

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