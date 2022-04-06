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Министры иностранных дел стран НАТО обсудят новые методы давления на Путина

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Брюссель, Среда 06 апреля 2022 02:46
Министры иностранных дел стран НАТО обсудят новые методы давления на Путина Штаб-квартира НАТО (Фото: som.com)
Автор: Константин Широкун

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Брюссель, чтобы принять участие в важной встрече министров иностранных дел стран НАТО. Встреча организовывается с целью координации действий США с союзниками и партнерами по ряду направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Блинкен заявил, что встреча министров иностранных дел стран НАТО будет посвящена работе по поддержке украинцев. Также госсекретарь США пообещал, что все участники встречи будут искать пути оказания дополнительного давления на Россию и Путина. Посол США в НАТО Джули Смит ранее заявила, что в ходе встречи также выступит и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В Брюсселе Блинкен также отдельно встретится за узким кругом с главами МИД Италии, Франции, Германии и Великобритании, а также со своими австралийскими и японскими коллегами.

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