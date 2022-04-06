Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять нові методи тиску на Путіна
Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Брюсселя, щоб взяти участь у важливій зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. Зустріч організовується з метою координації дій США з союзниками і партнерами по ряду напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Блінкен заявив, що зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО буде присвячена роботі з підтримки українців. Також держсекретар США пообіцяв, що всі учасники зустрічі будуть шукати шляхи надання додаткового тиску на Росію і Путіна. Посол США в НАТО Джулі Сміт раніше заявила, що в ході зустрічі також виступить і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
У Брюсселі Блінкен також окремо зустрінеться за вузьким колом з главами МЗС Італії, Франції, Німеччини та Великобританії, а також зі своїми австралійськими та японськими колегами.
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