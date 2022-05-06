Министры иностранных дел стран Балтии приехали в Киев. Обсудят статус кандидата в ЕС

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии сегодня, 6 мая, находятся с рабочей поездкой в Киеве. С украинской стороной обсуждается вопрос предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.
"Посещаем Киев с латвийским и эстонским коллегами. На этот раз мы также говорим о восстановлении, реставрации и статусе кандидата в ЕС для Украины. Цветущий Киев напоминает о том, что страна готова к светлому будущему", - отметил он.
Он также опубликовал совместное фото с министрами иностранных дел Латвии и Эстонии - Эдаргсом Ринкевичсом и Эвой-Марией Леймитс.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский на донорской конференции в Варшаве призвал европейских лидеров дать статус кандидата на вступление в ЕС.
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