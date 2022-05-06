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Міністри закордонних справ країн Балтії приїхали до Києва. Обговорять статус кандидата в ЄС

Фото: міністри закордонних справ країн Балтії в Києві (twitter.com/GLandsbergis)
Автор: Сергей Новиков

Міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії сьогодні, 6 травня, перебувають з робочою поїздкою в Києві. З українською стороною обговорюється питання надання статусу кандидата на вступ до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави МЗС Литви Габріелюса Ландсбергіса.

"Відвідуємо Київ з латвійським і естонським колегами. Цього разу ми також говоримо про відновлення, реставрацію та статус кандидата в ЄС для України. Квітучий Київ нагадує про те, що країна готова до світлого майбутнього", - зазначив він.

Він також опублікував спільне фото з міністрами закордонних справ Латвії та Естонії - Едаргсом Рінкевичсом і Евою-Марією Леймітс.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський на донорській конференції у Варшаві закликав європейських лідерів дати статус кандидата на вступ до ЄС.

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КиївЛатвіяЛитваЕстонія