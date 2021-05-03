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Министры иностранных дел G7 проведут первую личную встречу с начала пандемии

Новина українською → Британия, Понедельник 03 мая 2021 15:16
Министры иностранных дел G7 проведут первую личную встречу с начала пандемии Фото: встреча пройдет в Лондоне (24tv.ua)
Автор: Даша Харченко

В понедельник вечером, 3 мая, министры иностранных дел стран G7 проведут первую с начала пандемии коронавируса личную встречу. Она состоится в Лондоне.

Об этом сообщает Reuters.

Лондон выбран из-за того, что Британия сейчас председательствует в G7.

Отмечается, что министры обсудят такие вопросы, как восстановление экономик после коронакризиса, изменение климата, отношения с Россией и Китаем.

Ожидается, что представители стран заложат основу для первой планируемой поездки президента США Джо Байдена на саммит G7 в Великобритании в следующем месяце.

Кроме членов G7 Британия также пригласила на некоторые встречи глав МИД Австралии, Индии, Южной Африки и Южной Кореи.

Напомним, 10 апреля послы стран " Большой семерки" провели встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем. Они заявили о важности выполнения Киевом условий программы Международного валютного фонда и макрофинансовой помощи от Европейского союза.

Затем пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обсудил с послами стран "Большой семерки" и Европейского союза вопросы безопасности и противодействие пандемии коронавируса.

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