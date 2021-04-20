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Порошенко обсудил с послами G7 и ЕС вопросы в сфере безопасности

Новина українською → Киев, Вторник 20 апреля 2021 15:32
Порошенко обсудил с послами G7 и ЕС вопросы в сфере безопасности Фото: Петр Порошенко провел переговоры с послами G7 и ЕС (facebook.com/petroporoshenko)
Автор: РБК-Украина

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность"Петр Порошенко обсудил с послами стран "Большой семерки" и Европейского союза вопросы безопасности и противодействия пандемии коронавируса.

Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Имел замечательный и содержательный обмен мнениями с послами стран группы семи и ЕС. Благодарен за непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины и готовность увеличивать цену за дальнейшую эскалацию со стороны России", - написал Порошенко.

По его словам, важно обеспечить внутреннее единство перед лицом российской агрессии. В то же время он убежден, что Украина не одна на своем пути к ЕС и НАТО, тогда как реформы имеют решающее значение для успеха.

Порошенко также отметил, что представил план "Евросолидарности" относительно противодействия коронавирусу и рассчитывает на поддержку G7 и ЕС для скорейшего предоставления Украине достаточного количества высококачественных вакцин.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Петр Порошенко провел переговоры с президентом "Европейской народной партии", бывшим президентом Европейского совета Дональдом Туском.

Главной темой разговора стала эскалация со стороны России ситуации на Донбассе и пути противодействия агрессивным планам Кремля.

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