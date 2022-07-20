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Министры иностранных дел Австрии и Чехии побывали в Ирпене

Фото: главы МИД Чехии и Австрии посетили Ирпень (facebook.com/markushinoleksa)
Автор: Наталья Юрченко

Министры иностранных дел Австрии и Чехии Александр Шалленберг и Ян Липавский во время рабочего визита в Украину посетили Ирпень в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ирпеня Александра Маркушина в Facebook.

"Для нас особенно почетно встречать таких гостей, ведь Ирпень уже получает ощутимую поддержку от Австрии и Чехии. Тысячи ирпенцев нашли безопасное убежище в этих странах", - отметил городской голова.

Он добавил, что Австрия уже начала оказать помощь для восстановления города, который был поврежден российскими войсками.

Фото: главы МИД Чехии и Австрии посетили Ирпень (facebook.com/markushinoleksa)

Ранее мы сообщали, что министры иностранных дел Австрии и Чехии прибыли в Украину с визитом.

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