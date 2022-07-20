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Міністри закордонних справ Австрії та Чехії побували в Ірпені

Фото: глави МЗС Чехії та Австрії відвідали Ірпінь (facebook.com/markushinoleksa)
Автор: Наталія Юрченко

Міністри закордонних справ Австрії та Чехії Александр Шалленберг і Ян Ліпавський під час робочого візиту до України відвідали Ірпінь у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Ірпеня Олександра Маркушина у Facebook.

"Для нас особливо почесно зустрічати таких гостей, адже Ірпінь уже отримує відчутну підтримку від Австрії та Чехії. Тисячі ірпінців знайшли безпечний прихисток у цих країнах", - зазначив міський голова.

Він додав, що Австрія уже почала надати допомогу для відновлення міста, яке було пошкоджене російськими військами.

Фото: глави МЗС Чехії та Австрії відвідали Ірпінь (facebook.com/markushinoleksa)

Раніше ми повідомляли, що міністри закордонних справ Австрії та Чехії прибули до України з візитом.

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ЧехіяАвстріяИрпень