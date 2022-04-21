Министры финансов стран G7 анонсировали 24 млрд долларов помощи Украине

Министры финансов стран "Большой семерки" заявили, что они предоставили и пообещали вместе с международным сообществом дополнительную поддержку Украине в размере более 24 миллиардов долларов на 2022 год, добавив, что они готовы работать над новыми траншами по мере необходимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Министры финансов также выразили сожаление по поводу участия России в международных форумах, в том числе во встречах G20, Международного валютного фонда и Всемирного банка на этой неделе.
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