Міністри фінансів країн G7 анонсували 24 млрд доларів допомоги Україні

Міністри фінансів країн "Великої сімки" заявили, що вони надали та пообіцяли разом з міжнародною спільнотою додаткову підтримку Україні в розмірі понад 24 мільярди доларів на 2022 рік, додавши, що вони готові працювати над новими траншами в міру потреби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністри фінансів також висловили жаль з приводу участі Росії в міжнародних форумах, в тому числі в зустрічах G20, Міжнародного валютного фонду і Світового банку на цьому тижні.
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