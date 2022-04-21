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Міністри фінансів країн G7 анонсували 24 млрд доларів допомоги Україні

Країни Великої сімки (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Міністри фінансів країн "Великої сімки" заявили, що вони надали та пообіцяли разом з міжнародною спільнотою додаткову підтримку Україні в розмірі понад 24 мільярди доларів на 2022 рік, додавши, що вони готові працювати над новими траншами в міру потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністри фінансів також висловили жаль з приводу участі Росії в міжнародних форумах, в тому числі в зустрічах G20, Міжнародного валютного фонду і Світового банку на цьому тижні.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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