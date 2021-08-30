Министры ЕС соберутся на экстренное заседание из-за ситуации в Афганистане, - Reuters

Министры внутренних дел Европейского Союза соберутся во вторник в Брюсселе на срочное совещание. В частности, будут обсуждены последствия афганского кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Между тем правительство стремится избежать повторения хаотичного потока мигрантов, подобного тому, что произошло в 2015 году, когда был массовый наплыв нелегалов в Европу из-за охваченных войнами стран Африки и Ближнего Востока.

Отмечено, что в правительстве ЕС "полны решимости по предотвращению неконтролируемой миграции из Афганистана".

Согласно проекту заявления, которое цитирует издание, министры пообещают прекратить любые новые угрозы безопасности из Афганистана для граждан ЕС, а также провести надлежащие проверки безопасности для эвакуированных.

Напомним, группировка "Талибан" отклонила предложение Британии и Франции о создании в Афганистане зоны безопасности для афганцев, которые не успели эвакуироваться.

Добавим, ООН может продолжить контролировать работу аэропорта в Кабуле после того, как Афганистан покинут военнослужащие США.