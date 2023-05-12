У міністрів та глав ОВА з'являться заступники з питань відновлення

У міністрів та очільників обласних військових адміністрації з'являться заступники з питань відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"У низці міністерств та 11 областях буде створено посади заступника міністра або заступника голови ОВА з питань відновлення", - зазначив він.

Так, це має допомогти пришвидшити процес підготовки проєктів та зробити самі проєкти якіснішими.

Нагадаємо, Україна починає будували систему захисту критичної інфраструктури.

Зазначимо, що станом на березень росіяни зруйнували понад 152 тисячі житлових будинків в Україні.

До того ж, Мінцифри анонсувало програму "єВідновлення" для виплати компенсацій за зруйноване житло. На першому етапі кошти отримають українці, чиї домівки потребують косметичного ремонту. Максимальна сума виплати становить 200 тисяч гривень.

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