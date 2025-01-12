Министры иностранных дел ЕС обсудят снятие санкций с Сирии, - Каллас

Министры иностранных дел ЕС встретятся в Брюсселе в конце января. Они обсудят возможность снятия санкций с Сирии.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

"Мы будем работать над тем, чтобы убедиться, что мы действительно сможем принять решение по этому вопросу в то время", - заявила она.

Каллас рассказала, что министры иностранных дел ЕС встретятся в Брюсселе в конце января, чтобы обсудить снятие санкций с Сирии.

Напомним, что санкции, наложенные на Сирию, в основном были направлены на правительство страны и его ключевых союзников.

Они были введены как реакция на события, связанные с гражданской войной, начавшейся в 2011 году, нарушениями прав человека, подавлением протестов и использованием химического оружия.

Однако сейчас европейские страны начали восстанавливать связи с Сирией, ведь в декабре там упал режим сирийского диктатора Башара Асада. За несколько недель повстанцы захватили ключевые города страны, включая столицу Дамаск.

Что происходило в Сирии, почему пал режим Асада и что дальше будет происходить в стране - читайте в материале РБК-Украина.

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