Міністри України та Британії розпочали зустріч у Лондоні

У Лондоні 23 квітня розпочалась зустріч міністрів закордонних справ та оборони України та Великої Британії.

До британської столиці прибула делегація на чолі з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони Рустемом Умєровим.

Як повідомив Сибіга, перша зустріч у рамках візиту проходить на рівні міністрів закордонних справ та оборони України та Великої Британії.

Українські представники ведуть перемовини з головою МЗС Британії Девідом Леммі та міністром оборони Джоном Гілі.

"Ми вдячні Великій Британії за лідерство та підтримку. Ми обговоримо шляхи зміцнення України та гарантування довгострокового миру та безпеки", - зазначив він.