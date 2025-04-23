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Міністри України та Британії розпочали зустріч у Лондоні

Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Лондоні стартувала зустріч міністрів України та Великої Британії. Сторони обговорюють безпеку та тривалий мир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

У Лондоні 23 квітня розпочалась зустріч міністрів закордонних справ та оборони України та Великої Британії.

До британської столиці прибула делегація на чолі з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком, міністром закордонних  справ Андрієм Сибігою та міністром оборони Рустемом Умєровим.

Як повідомив Сибіга, перша зустріч у рамках візиту проходить на рівні міністрів закордонних справ та оборони України та Великої Британії.

Українські представники ведуть перемовини з головою МЗС Британії Девідом Леммі та міністром оборони Джоном Гілі.

"Ми вдячні Великій Британії за лідерство та підтримку. Ми обговоримо шляхи зміцнення України та гарантування довгострокового миру та безпеки", - зазначив він.

Сьогодні, 23 квітня, у Лондоні мала відбутися зустріч представників України, Британії, США, Франції та Німеччини. За словами президента Володимира Зеленського, переговори мали б бути спрямовані на припинення вогню.

Держсекретар США Марко Рубіо відмовився від переговорів щодо України в Лондоні 23 квітня. Причиною стала відмова президента Володимира Зеленського визнати Крим російським.

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