Министры Украины и Великобритании начали встречу в Лондоне

В Лондоне 23 апреля началась встреча министров иностранных дел и обороны Украины и Великобритании.

В британскую столицу прибыла делегация во главе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком, министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым.

Как сообщил Сибига, первая встреча в рамках визита проходит на уровне министров иностранных дел и обороны Украины и Великобритании.

Украинские представители ведут переговоры с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми и министром обороны Джоном Гили.

"Мы благодарны Великобритании за лидерство и поддержку. Мы обсудим пути укрепления Украины и обеспечения долгосрочного мира и безопасности", - отметил он.