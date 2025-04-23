Министры Украины и Великобритании начали встречу в Лондоне

В Лондоне стартовала встреча министров Украины и Великобритании. Стороны обсуждают безопасность и длительный мир.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.
В Лондоне 23 апреля началась встреча министров иностранных дел и обороны Украины и Великобритании.
В британскую столицу прибыла делегация во главе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком, министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым.
Как сообщил Сибига, первая встреча в рамках визита проходит на уровне министров иностранных дел и обороны Украины и Великобритании.
Украинские представители ведут переговоры с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми и министром обороны Джоном Гили.
"Мы благодарны Великобритании за лидерство и поддержку. Мы обсудим пути укрепления Украины и обеспечения долгосрочного мира и безопасности", - отметил он.
Сегодня, 23 апреля, в Лондоне должна была состояться встреча представителей Украины, Великобритании, США, Франции и Германии. По словам президента Владимира Зеленского, переговоры должны были бы быть направлены на прекращение огня.
Госсекретарь США Марко Рубио отказался от переговоров по Украине в Лондоне 23 апреля. Причиной стал отказ президента Владимира Зеленского признать Крым российским.
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