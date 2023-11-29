Міністри транспорту ЄС обговорять блокаду кордону України і Польщі

Протести польських перевізників та блокаду кордону обговорять у рамках транспортної ради ЄС. Вона запланована на наступний понеділок, 4 грудня. Питання польсько-українського кордону стоїть останнім на порядку денному.

"Питання протесту польських перевізників обговорюватиметься на завершення зустрічі міністрів транспорту ЄС наступного понеділка", - дипломат ЄС.

Питання на обговорення міністрів ЄС винесла Польща. Також висловитися хочуть Угорщина та Словаччина.

"Ми очікуємо, що делегації цих трьох країн презентують ситуацію та проінформують раду про вплив угоди ЄС з Україною на транспорт", - зазначив один з європейських дипломатів.

Припускається, що Єврокомісія теж може висловитися. Але представник ЄК у коментарі польському виданню наголосив, що повернення дозволів для українських перевізників не може бути, оскільки це порушення законодавства ЄС.

При цьому Єврокомісія закликає Україну створити додаткові смуги для порожніх вантажівок, які повертаються з України. Також представник ЄК наголошує, що Україна внесла кілька покращень у систему електронної черги, але Польща продовжує критикувати її.

Блокада кордону польськими перевізниками

Нагадаємо, що з 6 листопада на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту на 4 пунктах пропуску.

Причиною черг на кордоні стали страйки польських перевізників. 16 листопада вони відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі та відмовилися припинити страйк. Їхня головна вимога - повернення до системи дозволів для нашої країни.

РБК-Україна побувало на українсько-польському кордоні, де утворилися черги з вантажівок понад 20 км. Детальніше - у нашому матеріалі.