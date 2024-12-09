Міністри оборони США та Туреччини обговорили події у Сирії

У неділю міністр оборони США Ллойд Остін провів розмову з міністром національної оборони Туреччини Яшаром Ґюлером. Вони обговорили події у Сирії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Під час розмови Остін підкреслив, що Сполучені Штати уважно стежать за заявами та діями різних опозиційних груп у Сирії.
"І він, і міністр Гюлер погодилися, що ці групи повинні зробити кроки для захисту мирних жителів, включаючи етнічні та релігійні меншини, і дотримуватися міжнародних гуманітарних норм", - йдеться у повідомленні Пентагону.
Крім цього, Остін і Гюлер наголосили на важливості запобігання подальшій ескалації, уникнення ризику для сил США та їхніх партнерів, а також перемоги над ІДІЛ.
Нагадаємо, вчора в Сирії впав режим диктатора Башара Асада. Повстанці через трохи більше ніж тиждень свого наступу, вранці 8 грудня зайшли в столицю Дамаск. Сам же президент покинув країну і згідно з інформацією з російських ЗМІ, він втік до Москви.
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