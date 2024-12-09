Міністри оборони США та Туреччини обговорили події у Сирії

Під час розмови Остін підкреслив, що Сполучені Штати уважно стежать за заявами та діями різних опозиційних груп у Сирії.

"І він, і міністр Гюлер погодилися, що ці групи повинні зробити кроки для захисту мирних жителів, включаючи етнічні та релігійні меншини, і дотримуватися міжнародних гуманітарних норм", - йдеться у повідомленні Пентагону.

Крім цього, Остін і Гюлер наголосили на важливості запобігання подальшій ескалації, уникнення ризику для сил США та їхніх партнерів, а також перемоги над ІДІЛ.