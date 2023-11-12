Міністри оборони США та Ізраїлю обгооворювали способи недопущення ескалації на Близькому Сході

Під час розмови Остін наголосив на "необхідності стримування конфлікту в Газі та униклення ескалації в регіоні".

"Міністр Остін підтвердив право Ізраїлю на самооборону та вкотре наголосив на важливості захисту цивільного населення, а також надання гуманітарної допомоги", - поінформували в Міноборони США.

протягом останніх кількох тижнів іранські проксі-групи атакували американські військові бази Аль-Асад в Іраку та Аль-Танф у Сирії. Внаслідок цих атак, які були здійснені за допомогою безпілотників постраждали десятки людей.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що військові бази США в Іраку та Сирії були атаковані понад 40 разів.

Після цих атак президент США Джо Байден 27 жовтня наказав завдати високоточних ударів у відповідь по двох об’єктах у східній Сирії, які використовували Корпус вартових ісламської революції (КВІР) і пов’язані з ним групи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.