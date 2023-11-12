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Міністри оборони США та Ізраїлю обгооворювали способи недопущення ескалації на Близькому Сході

Неділя 12 листопада 2023 04:26
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Міністри оборони США та Ізраїлю обгооворювали способи недопущення ескалації на Близькому Сході Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністр оборони США Ллойд Остін поговорив телефоном з ізраїльським колегою Йоавом Галантом. Обговорили хід операції проти ХАМАС та запобігання подальшій ескалації на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Під час розмови Остін наголосив на "необхідності стримування конфлікту в Газі та униклення ескалації в регіоні".

"Міністр Остін підтвердив право Ізраїлю на самооборону та вкотре наголосив на важливості захисту цивільного населення, а також надання гуманітарної допомоги", - поінформували в Міноборони США.

Ситуація на Близькому Сході

Ситуація в цьому регіоні продовжує напружуватися. Окрім війни Ізраїлю та ХАМАС, протягом останніх кількох тижнів іранські проксі-групи атакували американські військові бази Аль-Асад в Іраку та Аль-Танф у Сирії. Внаслідок цих атак, які були здійснені за допомогою безпілотників постраждали десятки людей.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що військові бази США в Іраку та Сирії були атаковані понад 40 разів.

Після цих атак президент США Джо Байден 27 жовтня наказав завдати високоточних ударів у відповідь по двох об’єктах у східній Сирії, які використовували Корпус вартових ісламської революції (КВІР) і пов’язані з ним групи.

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