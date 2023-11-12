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Министры обороны США и Израиля обсуждали способы недопущения эскалации на Ближнем Востоке

Воскресенье 12 ноября 2023 04:26
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Министры обороны США и Израиля обсуждали способы недопущения эскалации на Ближнем Востоке Фото: министр обороны США Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Министр обороны США Ллойд Остин поговорил по телефону с израильским коллегой Йоавом Галантом. Обсудили ход операции против ХАМАС и предотвращение дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Во время разговора Остин отметил "необходимость сдерживания конфликта в Газе и избежание эскалации в регионе".

"Министр Остин подтвердил право Израиля на самооборону и в очередной раз отметил важность защиты гражданского населения, а также оказание гуманитарной помощи", - проинформировали в Минобороны США.

Ситуация на Ближнем Востоке

Ситуация в этом регионе продолжает напрягаться. Кроме войны Израиля и ХАМАС, в последние несколько недель иранские прокси-группы атаковали американские военные базы Аль-Асад в Ираке и Аль-Танф в Сирии. В результате этих атак, которые были совершены с помощью беспилотников, пострадали десятки человек.

Ранее аналитики ISW сообщали, чтовоенные базы США в Ираке и Сирии были атакованы более 40 раз.

После этих атак президент США Джо Байден 27 октября приказал нанести высокоточные ответные удары по двум объектам в восточной Сирии, которые использовали Корпус стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ним группы.

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