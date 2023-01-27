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Министры обороны США и Албании обсудили помощь Украине

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США, Пятница 27 января 2023 04:44
Министры обороны США и Албании обсудили помощь Украине Фото: министр обороны США Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Министр обороны США Ллойд Остин встретился со своим коллегой из Албании Нико Пелеши, чтобы обсудить военную поддержку Украины по итогам встречи в формате Рамштайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Министр Остин принял в Пентагоне министра обороны Албании. Они продолжили обсуждение, которое имело место на прошлой неделе на заседании Контактной группы по Украине", - сказала представитель оборонного ведомства США.

Кроме того, на встрече в Пентагоне обсудили двустороннее сотрудничество США и Албании в оборонной сфере.

На днях РБК-Украина сообщало, что заседание в формате "Рамштайн" прошло 20 января 2022 года. Тогда западные союзники еще не смогли единогласно принять решение о передаче Киеву танков Leopard 2.

Кроме того, напоминаем, что министр обороны Украины Алексей Резников назвал этот "Рамштайн" прекрасной встречей друзей. Он подчеркнул, что кроме озвученной военной помощи Украине "некоторые пакеты были озвучены за закрытыми дверями", поэтому результатом встречи он очень доволен.

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