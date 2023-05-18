Міністри оборони країн НАТО у червні обговорять можливу передачу Україні винищувачів

У відповідь на питання про можливі постачання західних винищувачів в Україну він зазначив, що передача зброї розвивалася відповідно до того, як просувалася війна. Генсек уточнив, що спочатку важливою технікою для українців було протитанкове озброєння, потім гаубиці, зенітні установки, а згодом і танки.

Він нагадав, що Польща та Словаччина вже передали Україні винищувачі МіГ-29 радянського зразка.

"Ми постійно обговорюємо питання, чи потрібні сучасні західні винищувачі - і в НАТО, і з Україною. Очікую, що ця тема також буде обговорюватись на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у червні", - розповів Столтенберг.

Генсек уточнив, що не менш важливим, ніж постачання платформ для озброєнь, є забезпечення їхнього функціонування, яке передбачає величезну кількість боєприпасів та запчастин, а також цілодобове технічне обслуговування.