Міністри оборони країн ЄС зберуться на неформальну зустріч: говоритимуть про підтримку України

Міністри оборони країн-членів Євросоюзу зберуться на неформальну зустріч в рамках Ради закордонних справ (оборони) у Стокгольмі 7-8 березня. На ній буде присутній і представник України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представництво Шведського головування ЄС.
Повідомляється, що перша сесія зустрічі буде присвячена військовій підтримці України
Естонія запропонувала країнам ЄС виділити 4 млрд євро на закупівлю 155-мм боєприпасів для України. Країна сподівається, що члени ЄС погодять спільну закупівлю боєприпасів для України 8 березня.
Тим часом міністр оборони України Олексій Резніков попросив європейських колег постачати Україні по 250 тисяч снарядів щомісяця.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.