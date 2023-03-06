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Міністри оборони країн ЄС зберуться на неформальну зустріч: говоритимуть про підтримку України

Фото: міністри оборони країн ЄС зберуться на неформальну зустріч (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністри оборони країн-членів Євросоюзу зберуться на неформальну зустріч в рамках Ради закордонних справ (оборони) у Стокгольмі 7-8 березня. На ній буде присутній і представник України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представництво Шведського головування ЄС.

Повідомляється, що перша сесія зустрічі буде присвячена військовій підтримці України

Естонія запропонувала країнам ЄС виділити 4 млрд євро на закупівлю 155-мм боєприпасів для України. Країна сподівається, що члени ЄС погодять спільну закупівлю боєприпасів для України 8 березня.

Тим часом міністр оборони України Олексій Резніков попросив європейських колег постачати Україні по 250 тисяч снарядів щомісяця.

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