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Міністри країн ЄС схвалили нові санкції проти Ірану

Фото: міністр ЄС схвалили нові санкції проти влади Ірану (flick com libereurope)
Автор: Наталія Юрченко

Міністри країн Європейського союзу погодили новий пакет санкцій проти Ірану. Він стосується осіб, причетних до придушення мирних протестів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter шведського головування в ЄС.

"Міністри прийняли новий пакет санкцій проти Ірану, націлених на тих, хто керує репресіями. ЄС рішуче засуджує брутальне та непропорційне застосування сили іранською владою проти мирних протестувальників", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомляла, що ЄС збирається запровадити четвертий пакет санкцій проти Ірану за підтримку Росії та допомогу їй у війну проти України.

Крім того, нещодавно США ввели санкції проти шести громадян Ірану, причетних до розробки та виробництва безпілотників, які РФ використовує для атак України.

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