Міністри країн ЄС ще не погодили новий пакет санкцій проти Росії, - Боррель

Він зазначив, що міністри європейських країн продовжать обговорення щодо нового пакету санкцій проти РФ.

Крім того, дипломат наголосив, що є розбіжності між країнами щодо плану закупівель боєприпасів для української армії. Проте переговори з цього питання тривають.

"Ще існують розбіжності щодо планів закупівлі боєприпасів для України, але всі розуміють, що ми перебуваємо в складній ситуації, і я сподіваюся, що домовленості буде досягнуто протягом кількох днів", - заявив Боррель.

Нагадаємо, ЄС почав обговорення 11 пакету санкцій проти Росії. Україна закликала ввести обмеження щодо ядерної енергетики РФ, зокрема проти "Росатома".

Проте, за даними ЗМІ, новий пакет санкцій ЄС проти Росії не включатиме атомну сферу та алмази.

При цьому в ЄС допускають, що, ймовірно, європейські країни досягли ліміту антиросійських санкцій.

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