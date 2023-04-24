Министры стран ЕС еще не согласовали новый пакет санкций против России, - Боррель

Он отметил, что министры европейских стран продолжат обсуждение нового пакета санкций против РФ.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что есть разногласия между странами по плану закупок боеприпасов для украинской армии. Однако переговоры по этому вопросу продолжаются.

"Еще существуют разногласия по планам закупки боеприпасов для Украины, но все понимают, что мы находимся в сложной ситуации, и я надеюсь, что договоренности будут достигнуты в течение нескольких дней", - заявил Боррель.

Напомним, ЕС начал обсуждение 11-го пакета санкций против России. Украина призвала ввести ограничения против ядерной энергетики РФ, в том числе против "Росатома".

Однако, по данным СМИ, новый пакет санкций ЕС против России не будет включать в себя атомную сферу и алмазы.

При этом в ЕС допускают, что, вероятно, европейские страны достигли лимита антироссийских санкций.

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