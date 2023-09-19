Міністри G7 закликали Китай чинити тиск на Москву та зупинити агресію проти України
Країни "Великої сімки" (G7) закликали Китай чинити тиск на Росію, щоб вона припинила агресію проти України. Міністри закордонних справ блоку зустрілися у кулуарах Генеральної Асамблеї ООН та опублікували спільну заяву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У заяві, опублікованій міністерством закордонних справ Японії, яка головує в G7, йдеться, що члени сподіваються, що Китай добиватиметься негайного, повного та беззаперечного виведення російських військ з України.
Заява прозвучала в той момент, коли головний дипломат Китаю Ван І відвідує Росію з чотириденною поїздкою, під час якої обидві країни, як очікується, обіцяють глибші політичні зв'язки, а на горизонті маячить візит президента Володимира Путіна до Пекіна.
Члени G7 також вітали участь Китаю у зустрічі під керівництвом України в Джидді і "далі закликали Китай підтримувати справедливий і міцний мир, у тому числі через прямий діалог з Україною", йдеться у заяві.
Путін зустрівся з північнокорейським лідером Кім Чен Ином минулого тижня для переговорів, які включали більш тісні військові зв'язки, що викликало тривогу в Сполучених Штатах та інших країнах, пов'язаних із Заходом.
Пхеньян і Москва заперечують, що Північна Корея може постачати зброю Росії, яка витратила величезні запаси за 18 місяців війни.
У спільній заяві "Великої сімки" не названо жодних країн, але йдеться, що її члени "повторили свій заклик до третіх сторін припинити будь-яку допомогу в агресивній війні Росії, інакше їм доведеться зіткнутися з серйозними витратами".
Позиція Китаю
Китай після початку війни у лютому 2023 року відмовився засудити вторгнення Росії в Україну та різко збільшив торгівлю з Москвою в умовах західних санкцій. Пекін висунув так званий "мирний план", що містить розмиті формулювання.
Китайський лідер Сі Цзіньпін приїжджав до Москви до Путіна навесні 2023 року після того, як Міжнародний суд у Гаазі видав арешт російського президента за викрадення українських дітей.
Якщо у жовтні минулого року українці вважали Китай скоріше нейтральною країною (63%), то у червні 2023 року ця оцінка змінилася на більш нейтрально-негативну: 34% оцінили її як ворожу країну, 52% як нейтральну.