Міністри фінансів ЄС обговорять різке збільшення витрат на оборону

У запрошувальному листі міністрам Анджей Доманський, міністр фінансів Польщі, яка головує на засіданнях ЄС, заявив, що переговори проводитимуться відповідно до рішень лідерів ЄС, ухвалених у 6 березня про вивчення цих джерел фінансування.

Європейські країни поспішають збільшити витрати на оборону і зберегти підтримку України після того, як президент США Дональд Трамп заморозив військову допомогу США Києву і висловив сумніви щодо прихильності Вашингтона європейським союзникам.

"З огляду на швидко мінливу ситуацію у сфері безпеки, Європа повинна глибоко замислитися про майбутнє витрат на оборону. Стабільна і передбачувана структура фінансування має вирішальне значення для систематичного розвитку європейського оборонного потенціалу", - сказав Доманський у листі.

Міністри працюватимуть над пропозицією Європейської комісії про залучення ЄС 150 млрд євро під заставу бюджету ЄС для кредитування урядів на оборонні проєкти.

Вони також обговорять використання фондів згуртування ЄС для фінансування проєктів подвійного призначення, які приносять користь як цивільному населенню, так і армії.

Ще однією темою стане ідея про те, що ЄІБ, банк, що належить урядам країн ЄС, повинен розширити сферу проєктів, які він може кредитувати, і збільшити обсяг доступних грошей, щоб допомогти збільшити обсяг коштів, доступних для оборони Європи.

Правила ЄС

У листі йдеться, що 11 березня, на другий день зустрічі, міністри обговорять, як змінити фіскальні правила ЄС, щоб забезпечити можливість для збільшення національних витрат.

Щоб усунути бар'єри ЄС, Комісія запропонувала дозволити всім 27 урядам ЄС щорічно збільшувати витрати на оборону на 1,5% ВВП протягом чотирьох років, не вдаючись до будь-яких дисциплінарних заходів відповідно до боргових правил ЄС, що лежать в основі євро.

Доманський заявив, що міністрам слід обговорити, що саме входить до складу витрат на оборону, щоб розширити чинне визначення, яке тепер враховує тільки військову техніку, але не, наприклад, найм солдатів, які можуть нею керувати.

Чинні правила також не визнають будівництво заводів з виробництва боєприпасів або зміцнення доріг і мостів для забезпечення можливості проїзду танків витратами на оборону, і багато урядів хочуть це змінити.

Міністри також обговорять, як слід вимірювати зростання оборонних витрат. Польща пропонує використовувати як орієнтир рівні витрат на оборону з 2021 року - останнього року перед вторгненням Росії в Україну в лютому 2022 року.

Нарешті, міністри обговорять, як довго має тривати додаткова фіскальна свобода. Хоча Єврокомісія запропонувала чотири роки, багато урядів, включно з Німеччиною, стверджують, що оборонні проєкти тривають 10 років або більше, і що вони хочуть більш постійної зміни правил, ніж просто перехідний захід на чотири роки.