ua ru
Сб, 28 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міністри ЄС обговорили притягання РФ до відповідальності за воєнні злочини

Новость на русском →
ЄС, П'ятниця 27 січня 2023 23:39
Міністри ЄС обговорили притягання РФ до відповідальності за воєнні злочини Фото: в ЄС обговорили притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Стокгольмі відбулася зустріч неформальної Ради міністрів ЄС з питань юстиції, на якій обговорювали питання боротьби з організованою злочинністю та притягнення РФ до відповідальності за злочини, скоєні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Шведського головування ЄС.

Участь у зустрічі також взяв і міністр юстиції України Денис Малюська за допомогою відеозв’язку. Він розповів колегам поточну ситуацію щодо вторгнення та поділився своїм баченням щодо можливостей судового переслідування РФ за основні міжнародні злочини.

Крім цього, офіс Генерального прокурора Швеції та прокурор Шведської судової палати з воєнних злочинів поділились власним досвідом розслідування таких справ, а Євроюст ознайомило міністрів із оновленою базою доказів воєнних злочинів, скоєних Росією.

Нагадаємо, Євросоюз вивчає можливість створення спеціальної прокуратури, яка б розслідувала воєнні злочини, скоєні в Україні Росією.

А міжнародний трибунал, чи його аналог, в рамках якого Росію можна буде притягнути до відповідальності за скоєні в Україні воєнні злочини, може почати свою роботу влітку 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство юстиції України Евросоюз
NEWS
Росія готує інформаційну спецоперацію проти керівництва України, - розвідка
Росія готує інформаційну спецоперацію проти керівництва України, - розвідка
DAILY
Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор