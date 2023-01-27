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Министры ЕС обсудили привлечение РФ к ответственности за военные преступления

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ЕС, Пятница 27 января 2023 23:39
Министры ЕС обсудили привлечение РФ к ответственности за военные преступления Фото: в ЕС обсудили привлечение РФ к ответственности за военные преступления (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Стокгольме состоялась встреча неформального Совета министров ЕС по вопросам юстиции, на котором обсуждались вопросы борьбы с организованной преступностью и привлечения РФ к ответственности за преступления, совершенные в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Шведского председательства ЕС.

Участие во встрече также принял и министр юстиции Украины Денис Малюсьа с помощью видеосвязи. Он рассказал коллегам текущую ситуацию по вторжению и поделился своим видением возможностей судебного преследования РФ за основные международные преступления.

Кроме того, офис Генерального прокурора Швеции и прокурор Шведской судебной палаты по военным преступлениям поделились собственным опытом расследования таких дел, а Евроюст ознакомил министров с обновленной базой доказательств военных преступлений, совершенных Россией.

Напомним, Евросоюз изучает возможность создания специальной прокуратуры, которая расследовала бы военные преступления, совершенные в Украине Россией.

А международный трибунал или его аналог, в рамках которого Россию можно будет привлечь к ответственности за совершенные в Украине военные преступления, может начать свою работу летом 2023 года.

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