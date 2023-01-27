Министры ЕС обсудили привлечение РФ к ответственности за военные преступления

В Стокгольме состоялась встреча неформального Совета министров ЕС по вопросам юстиции, на котором обсуждались вопросы борьбы с организованной преступностью и привлечения РФ к ответственности за преступления, совершенные в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Шведского председательства ЕС .

Участие во встрече также принял и министр юстиции Украины Денис Малюсьа с помощью видеосвязи. Он рассказал коллегам текущую ситуацию по вторжению и поделился своим видением возможностей судебного преследования РФ за основные международные преступления.

Кроме того, офис Генерального прокурора Швеции и прокурор Шведской судебной палаты по военным преступлениям поделились собственным опытом расследования таких дел, а Евроюст ознакомил министров с обновленной базой доказательств военных преступлений, совершенных Россией.