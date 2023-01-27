Министры ЕС обсудили привлечение РФ к ответственности за военные преступления
В Стокгольме состоялась встреча неформального Совета министров ЕС по вопросам юстиции, на котором обсуждались вопросы борьбы с организованной преступностью и привлечения РФ к ответственности за преступления, совершенные в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Шведского председательства ЕС.
Участие во встрече также принял и министр юстиции Украины Денис Малюсьа с помощью видеосвязи. Он рассказал коллегам текущую ситуацию по вторжению и поделился своим видением возможностей судебного преследования РФ за основные международные преступления.
Кроме того, офис Генерального прокурора Швеции и прокурор Шведской судебной палаты по военным преступлениям поделились собственным опытом расследования таких дел, а Евроюст ознакомил министров с обновленной базой доказательств военных преступлений, совершенных Россией.
Напомним, Евросоюз изучает возможность создания специальной прокуратуры, которая расследовала бы военные преступления, совершенные в Украине Россией.
А международный трибунал или его аналог, в рамках которого Россию можно будет привлечь к ответственности за совершенные в Украине военные преступления, может начать свою работу летом 2023 года.
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