Міністри енергетики України та США обговорили співпрацю в атомній галузі (фото)

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з міністром енергетики США Дженніфер Ґренголм у рамках засідання Партнерства трансатлантичної співпраці у галузі енергетики та клімату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства енергетики України.

Міністри обговорили питання подальшої співпраці країн у сфері енергетики. Галущенко подякував колезі за допомогу енергетичному сектору України, зокрема газотурбінну мобільну електростанцію, яка була нещодавно надана українській стороні Агентством США з міжнародного розвитку.

"Встановлення таких газових турбін у різних регіонах України допоможе децентралізувати генерацію і забезпечити безперебійне постачання електроенергії критичній інфраструктурі та споживачам", - йдеться у заяві.

Сторони обговорили поглиблення співпраці в атомній галузі та корпоратизацію "Енергоатому". Галущенко повідомив, що Україна висунула свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ і розраховує на підтримку США у цьому питанні.