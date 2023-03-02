Министры энергетики Украины и США обсудили сотрудничество в атомной отрасли (фото)

Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с министром энергетики США Дженнифер Гренголм в рамках заседания Партнерства трансатлантического сотрудничества в области энергетики и климата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства энергетики Украины.