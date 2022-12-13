Міністри енергетики країн ЄС не погодили ліміт цін на газ з Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Угорщини Петера Сіярто у Facebook .

"На Енергетичній раді багато суперечок, на пленарному засіданні домовленості досягти не вдалося, тому продовження відбувається у двосторонньому форматі. Головує міністр промисловості Чехії Йозеф Сікела, і я можу тільки сказати йому, що газова стеля – погана ідея", - написав Сіярто.

Міністр додав, що його країна вважає такі обмеження "неправильною відповіддю на енергетичну кризу в Європі". Можливе нововведення нібито може загрожувати безпеці енергопостачання Угорщини.