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Міністри енергетики країн ЄС не погодили ліміт цін на газ з Росії

Фото: Петер Сіярто, голова МЗС Угорщини (facebook.com/szijjarto.peter.official)
Автор: Іван Носальський

Міністри енергетики країн Євросоюзу не погодили запровадження максимальної вартості російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Угорщини Петера Сіярто у Facebook.

"На Енергетичній раді багато суперечок, на пленарному засіданні домовленості досягти не вдалося, тому продовження відбувається у двосторонньому форматі. Головує міністр промисловості Чехії Йозеф Сікела, і я можу тільки сказати йому, що газова стеля – погана ідея", - написав Сіярто.

Міністр додав, що його країна вважає такі обмеження "неправильною відповіддю на енергетичну кризу в Європі". Можливе нововведення нібито може загрожувати безпеці енергопостачання Угорщини.

Нагадаємо, 10 грудня країни ЄС провели екстрені переговори щодо запровадження ліміту цін на газ із Росії , але тоді думки держав розійшлися.

Також ми писали, що 2 грудня країни ЄС змогли погодити обмеження цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

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